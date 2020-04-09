شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء سجون الشرقية يؤدون الاختبارات الجامعية «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

أدى نزلاء سجون المنطقة الشرقية المنتسبين لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اختبارات نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي -عن بُعد- في مراحل التعليم الجامعي المختلفة. وهيأت المديرية العامة للسجون الأجواء المناسبة للنزلاء لأداء الاختبارات، في جوٍ هادئ ومناسب.

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