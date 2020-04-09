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حذر وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم (الخميس)، من أن بريطانيا لم تصل بعدُ إلى ذروة وباء فيروس كورونا، من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.
وأوضح "راب" للصحفيين، أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.
وذكر الوزير الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ أنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.فيروس كورونا الجديد بريطانيا
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 08:57 PM
من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق
حذر وزير الخارجية دومينيك راب، اليوم (الخميس)، من أن بريطانيا لم تصل بعدُ إلى ذروة وباء فيروس كورونا، من السابق لأوانه رفع إجراءات الإغلاق.
وأوضح "راب" للصحفيين، أن الخبراء ما زالوا يجمعون بيانات بشأن الإجراءات، ومن السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.
وذكر الوزير الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ أنه لا يتوقع أن يكون بمقدوره قول المزيد عن الإجراءات حتى أواخر الأسبوع المقبل.
، "راب" يحذّر: بريطانيا لم تصل إلى ذروة انتشار "كورونا" بعد ،
المصدر : الخليج 365
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