، بـ779 حالة.. نيويورك تسجّل رقمًا قياسيًّا جديدًا في ارتفاع وفيات كورونا ،

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سجّلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم؛ رقمًا قياسيًّا جديدًا في ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بـ779 حالة جديدة، استمرارًا للزيادة الحادّة في هذا المعدّل.
وبحسب "روسيا اليوم": فقد أفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 779 حالة، ليصل إلى نقطة 6268 بعد أن كان على مستوى 5489 الثلاثاء.
وأشار كوومو، تعليقًا على هذه الأرقام، إلى أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك تتفوق بكثير على عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، التي أودت بحياة 2753 شخصًا، وأنه أمر بتنكيس الأعلام في كافة أراضي الولاية حدادًا على الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا.
وذكر مع ذلك أن ولاية نيويورك تتجه "بلا شك نحو ذروة (يليها انخفاض)" في المنحنى الوبائي، بفضل إجراءات التباعد الاجتماعي، مبينًا: "ما نفعله يعمل بالفعل، وهو يغيّر الوضع، لكننا سنرى تغيّرًا في المنحنى في حال أوقفنا فعل ذلك".
وشدّد كوومو: "لا تبدؤوا بالنظرة الرجعية على هذا الأمر كما لو أن كل شيء انتهى. لم نتجاوز ذلك، هذا الوضع لم ينته، لافتًا إلى أن عدد الوفيات الحقيقي قد يكون الأكبر مما تم تسجيله، نظرًا لأن هناك عددًا ملموسًا لمن توفّوا في منازلهم.فيروس كورونا الجديد
بـ779 حالة.. نيويورك تسجّل رقمًا قياسيًّا جديدًا في ارتفاع وفيات كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-09
سجّلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم؛ رقمًا قياسيًّا جديدًا في ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بـ779 حالة جديدة، استمرارًا للزيادة الحادّة في هذا المعدّل.
وبحسب "روسيا اليوم": فقد أفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 779 حالة، ليصل إلى نقطة 6268 بعد أن كان على مستوى 5489 الثلاثاء.
وأشار كوومو، تعليقًا على هذه الأرقام، إلى أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك تتفوق بكثير على عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، التي أودت بحياة 2753 شخصًا، وأنه أمر بتنكيس الأعلام في كافة أراضي الولاية حدادًا على الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا.
وذكر مع ذلك أن ولاية نيويورك تتجه "بلا شك نحو ذروة (يليها انخفاض)" في المنحنى الوبائي، بفضل إجراءات التباعد الاجتماعي، مبينًا: "ما نفعله يعمل بالفعل، وهو يغيّر الوضع، لكننا سنرى تغيّرًا في المنحنى في حال أوقفنا فعل ذلك".
وشدّد كوومو: "لا تبدؤوا بالنظرة الرجعية على هذا الأمر كما لو أن كل شيء انتهى. لم نتجاوز ذلك، هذا الوضع لم ينته، لافتًا إلى أن عدد الوفيات الحقيقي قد يكون الأكبر مما تم تسجيله، نظرًا لأن هناك عددًا ملموسًا لمن توفّوا في منازلهم.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
07:31 PM
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم؛ رقمًا قياسيًّا جديدًا في ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بـ779 حالة جديدة، استمرارًا للزيادة الحادّة في هذا المعدّل.
وبحسب "روسيا اليوم": فقد أفاد حاكم نيويورك أندريو كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 779 حالة، ليصل إلى نقطة 6268 بعد أن كان على مستوى 5489 الثلاثاء.
وأشار كوومو، تعليقًا على هذه الأرقام، إلى أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك تتفوق بكثير على عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، التي أودت بحياة 2753 شخصًا، وأنه أمر بتنكيس الأعلام في كافة أراضي الولاية حدادًا على الأشخاص الذين توفوا بفيروس كورونا.
وذكر مع ذلك أن ولاية نيويورك تتجه "بلا شك نحو ذروة (يليها انخفاض)" في المنحنى الوبائي، بفضل إجراءات التباعد الاجتماعي، مبينًا: "ما نفعله يعمل بالفعل، وهو يغيّر الوضع، لكننا سنرى تغيّرًا في المنحنى في حال أوقفنا فعل ذلك".
وشدّد كوومو: "لا تبدؤوا بالنظرة الرجعية على هذا الأمر كما لو أن كل شيء انتهى. لم نتجاوز ذلك، هذا الوضع لم ينته، لافتًا إلى أن عدد الوفيات الحقيقي قد يكون الأكبر مما تم تسجيله، نظرًا لأن هناك عددًا ملموسًا لمن توفّوا في منازلهم.
، بـ779 حالة.. نيويورك تسجّل رقمًا قياسيًّا جديدًا في ارتفاع وفيات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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