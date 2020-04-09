محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة في صدارة الإصابات وإيطاليا في عدد الوفيات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم خلال 7 أيام فقط بواقع 50% ليبلغ 1.5 مليون شخص.

وطبقاً لبيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي أطلقت مشروعًا خاصًا بمتابعة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم بلغ حتى الآن 1503900 شخصًا.

وتقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس من عتبة الـ90 ألف حالة ووصلت حتى الآن إلى 89931 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.

وتهيمن الدول نفسها على قائمة الدول الأكثر تضررًا بالجائحة لناحية عدد الوفيات، حيث تحتل إيطاليا الصدارة (17669 وفاة) تليها إسبانيا (15238 وفاة) والولايات المتحدة (14829 وفاة)، طبقاً لـ"RT".

وتفشي الفيروس في الولايات المتحدة وارتفاع حصيلة الوفيات بشكل قياسي لليوم الثاني على التوالي ترجح أنها قد تتخطى قريبًا إيطاليا وإسبانيا اللتين أخذتا تسجلان تباطؤ وتيرة الوباء.

وتعود المرتبتان الرابعة والخامسة في قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم لألمانيا (113296 إصابة و2349 وفاة) وفرنسا (83080 إصابة و10887 وفاة).

وفي العالم العربي، سجلت السعودية عدد الإصابات (3287 إصابة)، فيما تحتل الجزائر الصدارة لناحية عدد الوفيات (205 وفيات). فيروس كورونا الجديد

أحدث الإحصاءات عن كورونا في العالم.. عدد الإصابات يتجاوز الـ1.5 مليون والوفيات 90 ألفًا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-09 ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم خلال 7 أيام فقط بواقع 50% ليبلغ 1.5 مليون شخص.

وطبقاً لبيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي أطلقت مشروعًا خاصًا بمتابعة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم بلغ حتى الآن 1503900 شخصًا.

وتقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس من عتبة الـ90 ألف حالة ووصلت حتى الآن إلى 89931 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.

وتهيمن الدول نفسها على قائمة الدول الأكثر تضررًا بالجائحة لناحية عدد الوفيات، حيث تحتل إيطاليا الصدارة (17669 وفاة) تليها إسبانيا (15238 وفاة) والولايات المتحدة (14829 وفاة)، طبقاً لـ"RT".

وتفشي الفيروس في الولايات المتحدة وارتفاع حصيلة الوفيات بشكل قياسي لليوم الثاني على التوالي ترجح أنها قد تتخطى قريبًا إيطاليا وإسبانيا اللتين أخذتا تسجلان تباطؤ وتيرة الوباء.

وتعود المرتبتان الرابعة والخامسة في قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم لألمانيا (113296 إصابة و2349 وفاة) وفرنسا (83080 إصابة و10887 وفاة).

وفي العالم العربي، سجلت السعودية عدد الإصابات (3287 إصابة)، فيما تحتل الجزائر الصدارة لناحية عدد الوفيات (205 وفيات). Advertisements 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 07:26 PM الولايات المتحدة في صدارة الإصابات وإيطاليا في عدد الوفيات الولايات المتحدة في صدارة الإصابات وإيطاليا في عدد الوفيات ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم خلال 7 أيام فقط بواقع 50% ليبلغ 1.5 مليون شخص.

وطبقاً لبيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي أطلقت مشروعًا خاصًا بمتابعة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم بلغ حتى الآن 1503900 شخصًا.

وتقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس من عتبة الـ90 ألف حالة ووصلت حتى الآن إلى 89931 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.

وتهيمن الدول نفسها على قائمة الدول الأكثر تضررًا بالجائحة لناحية عدد الوفيات، حيث تحتل إيطاليا الصدارة (17669 وفاة) تليها إسبانيا (15238 وفاة) والولايات المتحدة (14829 وفاة)، طبقاً لـ"RT".

وتفشي الفيروس في الولايات المتحدة وارتفاع حصيلة الوفيات بشكل قياسي لليوم الثاني على التوالي ترجح أنها قد تتخطى قريبًا إيطاليا وإسبانيا اللتين أخذتا تسجلان تباطؤ وتيرة الوباء.

وتعود المرتبتان الرابعة والخامسة في قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم لألمانيا (113296 إصابة و2349 وفاة) وفرنسا (83080 إصابة و10887 وفاة).

وفي العالم العربي، سجلت السعودية عدد الإصابات (3287 إصابة)، فيما تحتل الجزائر الصدارة لناحية عدد الوفيات (205 وفيات).

، أحدث الإحصاءات عن كورونا في العالم.. عدد الإصابات يتجاوز الـ1.5 مليون والوفيات 90 ألفًا ،

المصدر : الخليج 365