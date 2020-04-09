شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من معقم لليدين: استرجعوا قيمة مشترياتكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من جل معقم لليدين يحمل اسم "Clean touch Hand Sanitizer gel" من إنتاج مصنع كشف الكواشف للصناعة، بسبب احتوائه على نسبة أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة ايزوبروبانول.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتبين احتواء منتج "Clean touch Hand Sanitizer gel" على كميات أقل من الحدود المسموح بها من المادة الكحولية المعقمة ايزوبروبانول ما يؤدي الى ضعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين.

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ودعت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة ١٩٠٠ في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتخذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الهيئة" المستهلكين بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.