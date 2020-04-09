شكرا لمتابعة خبر عن " الحقيل " يتوقع استمرار التقلبات الجوية حتي رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

تردد سؤال لدى الكثير من الأشخاص حول غسل الحوش والسيارة في الشهر الحالي الذي يعتبر شهر تقلبات في الوسطى والشرقية.

ومن جهته، توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، وليد سليمان الحقيل، أن الشهر الحالي شهر تقلبات في الوسطى عموما والشرقية ومن الطائف وشرق والمرتفعات الجنوبية وشرقها.

وقال الحقيل خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر:" نغسل الحوش، نغسل السيارة، الشهر الحالي شهر تقلبات في الوسطى عموما والشرقية عموما ومن الطائف وشرق والمرتفعات الجنوبية وشرقها، رياح وأمطار فإذا يكفيك يوم يومين ممكن تغسيل من غير كلافة لكن التقلبات مستمرة حتى في رمضان ".