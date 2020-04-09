شكرا لمتابعة خبر عن أثر الخوف المبالغ من كورونا علي القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أثر الخوف المبالغ من كورونا علي القلب.

وأكد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الخوف الشديد المبالغ فيه يظهر على شكل أعراض منها الآم صدر،ضيق تنفس، خفقان، تنهدات، ارتفاع مؤقت في الضغط.

وأضاف أن هناك أعراض أخرى تظهر ومنها تقطع نوم مع فزع، وتنميل في الاطراف، مشيرًا إلى أنها أعراض عضوية للقلق الشديد وهي مزعجة جداً .