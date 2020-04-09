شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود رنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عثرت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، على مفقود محافظة رنية غالب السبيعي متوفى بالقرب من منزل أسرته.

وباشرت الجهات الأمنية، إجراءات التحقيق في العثور على "السبيعي" بعد ١٢ يومًا على اختفائه.

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وكان والد السبيعي، قد أوضح أن يوم فقدانه كان جالساً بالمنزل برفقة قريبه حتى الساعة الثانية صباحاً، ثم استأذنه للذهاب للنوم.

وأشار إلى أنه في وقت صلاة الفجر، اكتشفوا تغيبه، حيث لم يكن بالغرفة، ووجدوا جميع أوراقه الثبوتية، وبطاقة الصراف الخاصة به ومفتاح سيارته.