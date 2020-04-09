بالفيديو. إنسانية رجال الأمن مع المخالفين

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): يتعامل رجال الأمن مع المواطن والمقيم، بشكل إنساني، أثناء عملهم طوال الـ24 ساعة لمتابعة قرار منع التجول. يتعامل رجال الأمن مع المواطن والمقيم، بشكل إنساني، أثناء عملهم طوال الـ24 ساعة لمتابعة قرار منع التجول. وأكد مراسل الإخبارية، أن رجال الأمن يتعاملون بإنسانية حتى مع المخالفين، مؤكدًا أن الدول الأخرى تتعامل بأسلوب لا إنساني مع مواطنيها.

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