شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. اللحظات المرعبة لدخول العاصفة الرعدية لأجواء حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): وثق مواطن مقطع فيديو ظهر فيه اللحظات المرعبة لدخول العاصفة الرعدية لأجواء حفر الباطن. وثق مواطن مقطع فيديو ظهر فيه اللحظات المرعبة لدخول العاصفة الرعدية لأجواء حفر الباطن. وكانت عاصفة ترابية جدارية اقتحمت أجواء حفر الباطن، مما أدت إلى تدني في مستوى الرؤية الأفقية. ويعد هذا النشاط الكبير المُتوقع على السُحب الرعدية مما يعمل على نشوء تيارات من الرياح الهابطة المثيرة لموجات الغبار، وبالتالي يُتوقع تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. اللحظات المرعبة لدخول العاصفة الرعدية لأجواء حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.