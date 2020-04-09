شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد فعل مواطنة بعد خدمة تلقتها من مستشفى قوى الأمن وهي جالسة في منزلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أشادت مواطنة بالاهتمام ومستوى الخدمة التى يقدمها مستشفى قوى الأمن للمرضى، مؤكدة أن المستشفى تؤدي عملها بكفاءة. أشادت مواطنة بالاهتمام ومستوى الخدمة التى يقدمها مستشفى قوى الأمن للمرضى، مؤكدة أن المستشفى تؤدي عملها بكفاءة. وروت المواطنة أنها لم تكن تتذكر موعد علاجها، إلا أن أحد منسوبي المستشفى تواصل معها هاتفيا، وسألها عما تحتاجه من علاج. وأضافت أن المستشفى أحضر إليها الأدوية التى تحتاجها، مشيدة باهتمام وزارة الصحة والحكومة بصحة المواطنين. وأكدت أنها كادت أن تبكي حينما استلمت العلاج، مؤكدة افتخارها واعتزاوها بالإقامة على أرض المملكة مع شعبها وحكومتها الرشيدة. Advertisements

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