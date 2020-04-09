شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الجبيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على محافظة الجبيل والقرى المجاورة لها.

وبدا في المقطع تأثر منطقة الجبيل شرق المملكة باندفاع لكميات من السُحب الرعدية، حيث تعمل على تساقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون خفيفة في مجملها وقدتشتد لتُصبح متوسطة في نطاقات محدودة.

وكانت الجبيل تتأثر هذه الليلة وخلال الـ 48 ساعة القادمة بأحوال جوية غير مستقرة، كنتيجة لتأثر عموم المنطقة بحالة من عدم الإستقرار الجوي

ولاقي المقطع تفاعلا وانتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد ".