شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المسافة الآمنة بين الأشخاص لتجنب انتقال العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن طريقة بسيطة لتحديد المسافة الآمنة بين الأشخاص وبعضهم البعض في أي مكان.

ونصح العبد العالي خلال مؤتمر صحفي بأن تكون المسافة الآمنة بين الأشخاص مترا ونصف المتر، وتقاس بطريقة بسيطة هي أن تمد يدك بطول ذراعك ويمد الشخص الآخر يده بطول ذراعه فهذه هي المسافة الآمنة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأعاد العبدالعالي التأكيد على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة والبعد عن التجمعات.