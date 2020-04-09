شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأمطار الغزيرة على المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأمطار الغزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية. نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من الأمطار الغزيرة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية. وأوضحت أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وأكدت أن الحالة ستشمل " الخفجي - النعيرية - حفر الباطن - قرية العليا " ، وتستمر حتى الـ11 مساء اليوم الخميس.

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