شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. حالة الجمارك بعد إغلاق المملكة للحدود بالتزامن مع كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الجمارك السعودية عن عدد الشاحنات التى قامت بالمرور من المملكة باتجاه الإمارات من خلال منفذ البطحة خلال شهر مارس الماضي.

وأكدت أن عدد الشاحنات تخطت 40 ألف بزيادة في عددها عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن عملية التصدير ومرور الشاحنات تتم بشكل طبيعي برغم إغلاق الحدود.

Advertisements

كما تم توفير كادر صحي لمتابعة العاملين داخل الجمارك، وكذلك المسؤولين عن الشاحنات، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا الجديد، وذلك بما لا يتعارض مع سلاسة عمليات النقل.