شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. حالة الجمارك بعد إغلاق المملكة للحدود بالتزامن مع كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت الجمارك السعودية عن عدد الشاحنات التى قامت بالمرور من المملكة باتجاه الإمارات من خلال منفذ البطحة خلال شهر مارس الماضي.
وأكدت أن عدد الشاحنات تخطت 40 ألف بزيادة في عددها عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن عملية التصدير ومرور الشاحنات تتم بشكل طبيعي برغم إغلاق الحدود.
كما تم توفير كادر صحي لمتابعة العاملين داخل الجمارك، وكذلك المسؤولين عن الشاحنات، والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا الجديد، وذلك بما لا يتعارض مع سلاسة عمليات النقل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. حالة الجمارك بعد إغلاق المملكة للحدود بالتزامن مع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.