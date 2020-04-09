شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق القصيم، حائل، الشرقية والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة .

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة .