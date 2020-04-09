وفاة والد صاحبة سناب سعودي بانثر

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): توفى محمد العبيد والد صاحبة حساب سناب شات سعودي بانثر، حيث ترددت معلومات أنه كان مصابا بفيروس توفى محمد العبيد والد صاحبة حساب سناب شات سعودي بانثر، حيث ترددت معلومات أنه كان مصابا بفيروس كورونا وذكرت صاحبة حساب سناب شات سعودي بانثر أن سبب وفاة والدها محمد العبيد يرجع لمعاناته مع مرض فيروس كوورنا. وكان حساب سعودي بانثر تديره فتاة اسمها سارة، تبلغ من العمر 19 عاما وهو حساب متنوع وينشر محتوى إخباري متنوع على منصة سناب شات ويتبعه العديد من المتابعين.

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