شكرا لمتابعة خبر عن معتمرون عراقيون: جميع الخدمات توفرت حتى الخاصة بالنساء (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح مسؤول حملة للمعتمرين العراقيين، أنهم وصلوا إلى مطار المدينة المنورة وبقيوا عشرة أيام هناك، ثم ذهبوا إلى مكة المكرمة.
ونصح في تصريحات تليفزيونية، المعتمرين بالالتزام بالتعليمات والبقاء في البيت والحفاظ على النظافة الشخصية لمواجهة جائحة كورونا.
ومرّ أربعون يومًا منذ دخول المعتمرين إلى المملكة ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، إلا أن السلطات وفرت لهم السكن في فنادق قريبة من المسجد الحرام مع التكفل بإعاشتهم وتنقلهم.
وأفاد مسؤول الحملة، بأن الخدمات المقدمة درجة أولى والفندق درجة أولى وهناك توفر للدواء والأشياء الخاصة بالنساء.
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