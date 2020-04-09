شكرا لمتابعة خبر عن ماجد القصبي: إنتاجنا التليفزيوني يُعتبر كنزًا فنيًا وطنيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الإعلام المكلف ووزير التجارة، ماجد القصبي، أن إنتاجنا التليفزيوني عبر الزمن يُعتبر كنزًا فنيًا وطنيًا.

وقال وزير الإعلام المكلف : " أشاهد قناة ذكريات التي انطلقت قبل قليل، مستذكرًا إنتاجنا التلفزيوني عبر الزمن، والذي يعتبر كنزًا فنيًا وطنيًا، نُقشت برامجه في الذاكرة بالحب والفخر ".

وتم إطلاق القناة على الترددات الآتية: بث HD ( النايلسات - 12284 - V، العربسات - 12149 - H، العربسات - 11230 - H )، ونظام البث العادي SD (النايلسات - 12149 - H، العربسات - 12015 - H).