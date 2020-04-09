شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لمبايعة الملك سعود بعد وفاة والده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة مراسم مبايعة الملك سعود كملك المملكة، بعد وفاة والده العظيم الملك عبدالعزيز . رحمهما وغفر لهما. وثقت صورة قديمة مراسم مبايعة الملك سعود كملك المملكة، بعد وفاة والده العظيم الملك عبدالعزيز . رحمهما وغفر لهما. وأظهرت الصورة الملتقطة في عام .١٩٥٣ مراسم المبايعة التى تمت في الرياض بحضور عدد من المسؤولين.

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