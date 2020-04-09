"المالك" يوضح كيفية التعامل مع كبار السن حال الإصابة بالفيروس المستجد (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدث الدكتور وليد المالك استشاري أمراض كبار السن عن كيفية التعامل مع كبار السن في حال أُصيبوا بفيروس تحدث الدكتور وليد المالك استشاري أمراض كبار السن عن كيفية التعامل مع كبار السن في حال أُصيبوا بفيروس كورونا وقال المالك خلال حواره في برنامج " أسأل طبيبك " عبر قناة السعودية:" عامل السن لا يعد سببا لاناشار فيروس كورونا ولذلك لا يجب ألا يقلق كبار السن من خطورة الفيروس ". وشدد المالك على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، لافتا إلي استجابة الناس مع تعليمات الجهات الصحية والأمنية لمحاربة الفيروس ".

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