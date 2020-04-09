تسجيل 355 إصابة جديدة.. احصائية وفيات واصابات كورونا في السعودية

أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس، ارتفاع عدد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة، لتصل إلى أكثر من 3 آلاف اصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن.

وأكدت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات 44 حالة، مقابل 35 حالة تعافي جديدة بحيث وصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 666 شخصا.

وسجل العدد الأكبر من الحالات المصابة الجديدة في 3 مدن سعودية، هي المدينة المنورة (89) والعاصمة الرياض (83) ومكة المكرمة (78)، بحسب موقع روسيا اليوم.

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ومن اللافت أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بكورونا لم تتجاوز 300 حالة منذ بدء انتشار العدوى في السعودية، وكان هذا المعدل عند مستوى 272 حالة قبل يومين.

وتخطت أعداد المصابين بفيروس كورونا المليون ونصف مصاب حول العالم، فيما تقترب احصائية الوفيات بسبب الفيروس من 90 ألف حالة وفاة في كافة دول العالم، حتى مساء اليوم الخميس.