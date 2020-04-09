تفاصيل خبر وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد الثاني

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء يوم الخميس 9 أبريل 2020، في وفاة والدة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني بن عبد الرحمن آل سعود.

وقالت الوكالة الرسمية السعودية في بيان صدر عن الديوان الملكي : "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود".

وأشار بيان الديوان الملكي السعودي إلى أن جثمان والدة الأمير عبدالرحمن سيوارى الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17 / 8 / 1441هـ في مكة المكرمة، مستطردا : "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ولم تنشر وكالة واس في البيان الذي أصدره الديوان الملكي السعودي سبب وفاة والدة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل كاملة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقبل عدة أشهر، نشر حساب تاريخ آل سعود صورة نادرة جدا للأمير سعد الثاني بن عبدالرحمن الفيصل، أحد أشقاء الملك عبد العزيز؛ وذلك استجابة لطلب أحد المدونين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



