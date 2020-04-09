خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل .. من هنا

︎

.



خدمة نقل الملكية العقارية إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابة العدل اقرأ شروط واحكام الخدمة

شروط عامة

– يتعهد أطراف العملية بصحة المعلومات المقدمة و في حال تبين خلاف ذلك يحق للجهات المعنية اتخاذ الاجراءات النظامية و القانونية.

– تلغى العملية تلقائيا في حال لم يتم قبول الطلب من قبل المُشتري في غضون 3 ايام.

– الحد الأعلى للعملية العقارية هو (1,000,000) مليون ريال سعودي.

– الحد الأدنى للعملية العقارية هو (1,000) الف ريال سعودي.

الصك العقاري

– يجب ان يكون الصك العقاري بدون اي قيود (وقف، رهن، حجز مثلاً).

– ألا تزيد مساحة الصك عن 2500 متر مربع.

– أن يكون الصك إلكتروني (يمكن التحقق من عقاراتك من خلال بوابة ناجز http://najiz.sa وفي حال عدم ظهور صكك بالبوابة، تقديم طلب تحديث الصك عبر خدمة تحديث الصكوك العقارية على الرابط: اضغط هنا).

-أن تكون ارقام القطع المذكورة في الصك واقعة في مخططات معتمدة من وزارة الشؤون البلدية و القروية.

-أن يشمل انتقال الملكية كامل الصك.

-لا تشمل الخدمة الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

-عند انشاء طلب انتقال ملكية يتم تعليق الصك حتى اتمام العملية او إلغائها.

البائع و المشتري

-يجب ان يكون البائع هو مالك الصك الوحيد.

-يجب أن لا يقل عمر اطراف العملية عن (18) ثمانية عشر عاماً.

-يجب أن يكون لدى المالك حساب نشط في أحد البنوك السعودية التالية (البنك الأهلي التجاري حالياً).

Advertisements

-يجب ان يكون لدى المشتري حساب نشط في أحد البنوك السعودية.

-يجب أن يكون جميع الاطراف سعوديين الجنسية.

-يجب أن يكون لدى جميع الاطراف حساب مفعل في نظام (أبشر).

-تُستخدم خدمة النفاذ الوطني الموحد للدخول إلى الخدمة.

التوثيق المالي

-يتوجب على المالك التأكد من ادخال بيانات معلومات حسابه البنكي بدقة وان يكون مرتبطاً بهويته الوطنية تفادياً لتبعات التحويل الخاطئ، حيث ان وزارة العدل تخلي مسؤوليتها من إمكانية استعادة أي أموال تصل لحساب بنكي آخر.

-يتوجب على المشتري التأكد من تحويل كامل المبلغ من خلال حسابه البنكي بدقة وان يكون مرتبطاً بهويته الوطنية تفادياً لتبعات التحويل الخاطئ، حيث ان وزارة العدل تخلي مسؤوليتها من إمكانية إعادة المبالغ الى حساب بنكي غير مرتبط بهوية المشتري.

-يجب ان يراعى مبلغ المبايعة الصحيح ولا يتم اضافة ضريبة القيمة المضافة لأجمالي المبلغ، حيث ان الهيئة العامة للزكاة والدخل ستستلم بيان المبايعة آلياً وتعتبر ان المبلغ المعتمد هو مبلغ البيع الكامل وبناءً عليه ستصدر فاتورة ضريبية على اجمالي المبلغ في حال كان العقار او مالك العقار خاضعاً لضريبة القيمة المضافة حسب اللوائح المعتمدة.

-يتم إلغاء العملية تلقائيا في حال لم يتم تحويل كامل مبلغ المبايعة في غضون 3 أيام عمل من قبول المُشتري للطلب.

-يتم انشاء الحساب البنكي الوسيط خلال 24 ساعة من قبول المشتري للطلب.

-بعد استلام كامل مبلغ المبايعة في الحساب التجميعي الخاص بوزارة العدل يتم تحويله إلى حساب البائع في مدة اقصاها 3 ايام.

-تتم نقل ملكية العقار إلى المشتري بشكل آلي في حال استلام كامل مبلغ المبايعة لدى الحساب التجميعي الوسيط الخاص بوزارة العدل.

-يتعهد المشتري بتحويل كامل مبلغ المبايعة دفعة واحدة دون تجزئة قبل إنتهاء مدة التحويل حتى لا يتم إلغاء العملية.

-في حال تم تحويل مبلغ اقل او اكثر من القيمة المطلوبة للعقار، يمكن للمشتري رفع طلب استعادة المبلغ من خلال ارسال بريد الكتروني الى [email protected] ويكون عنوان البريد “طلب استعادة مبلغ تحويل خاطئ لعملية نقل ملكية عقارية الكترونياً” وتوفير البيانات التالية:

-رقم العملية

-تاريخ التحويل (يوم-شهر-سنة) وتوقيت التحويل (دقيقة:ساعة ص/م).

-الرقم المرجعي الصادر من البنك لعملية التحويل

-رقم هوية المشتري

-اسم المشتري (بكل اللغتين كما هو مسجل لدى البنك)

-مبلغ العملية

