︎ .

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 9 أبريل 2020 عن 355 حالات الإصابة الجديدة ليصل الإجمالي إلى 3287 حالة و إرتفاع عدد حالات الشفاء إلى 666 حالة و 44 حالة وفاة و كان تعداد الإصابات بحسب مدن المملكة التالية : Advertisements





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلن عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.