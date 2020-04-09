بالصور.. أمانة الشرقية تطلق أول وحدة تعقيم لعربات التسوق في الخبر

دشنت أمانة المنطقة الشرقية، أول وحدة تعقيم ذاتية تعد الأولى من نوعها مخصصة لعربات التسوق أمام أحد مراكز التسوق في الخبر، والتي سيتم تعميمها على باقي مراكز التسوق في المنطقة، وذلك استمرار للمبادرات التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمن جهودها في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وهو ما تعتبره أمانة الشرقية من أولوياتها الأساسية للصحة العامة.
ونوه المتحدث الرسمي بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بتدشين وحدة التعقيم مستخدمة في ذلك أحدث التقنيات والمعدات؛ حيث يبلغ طولها ما يزيد على 2.60 متر، ويتم وضع العربات بداخلها للتعقيم قبل إدخالها للمركز؛ لتكون جاهزة للمستهلك خلال تسوقه، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي أتبعتها أمانة الشرقية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.
وأضاف الصفيان، أن الأمانة أطلقت خلال الأيام الماضية عددًا من المبادرات؛ لتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن؛ حيث ينصب التركيز على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين في كل المجالات.
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