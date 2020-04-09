مدير «موارد الرياض»: تشديد الإجراءات الوقائية على العاملين بالفروع الإيوائية

كشف مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي عن استمرارية العمل بالدور والمراكز الإيوائية بنظام المناوبات خلال فترة انقطاع العمل الحالية. وأضاف «السيالي»: العمل متواصل، من خلال خطة وآلية محددة تضمن التغطية الجيدة لكل الفترات بالأعداد المناسبة من الموظفين والموظفات الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات بالإضافة إلى تفعيل العمل عن بُعد لبعضهم والاكتفاء باستدعاء البعض الآخر منهم عند الضرورة، مؤكدًا على اجراء الفحوصات اليومية اللازمة لجميع تلك الكوادر وتوفير كل مستلزمات الحماية الشخصية لهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الفئات المستفيدة مع ضمان استمرار تقديم أنواع الرعاية لهم.

وأشار «السيالي» إلى أن إدارات المراكز والدور بدأت منذ وقت مبكر، في تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية لمنسوبيها وكل من يعمل بداخلها من الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والصحية عبر شاشات العرض والمنشورات ورسائل توعوية؛ ما ساهم في اختصار وقت كثير، إذ أصبح العاملون على دراية ومعرفة تامة بطرق الوقاية السليمة والتنظيف والتعقيم وباتوا شركاء في دعم وتطبيق جميع التدابير الوقائية الموصى بها من الجهات الصحية، لافتًا إلى الدور العظيم والإنساني لجميع العاملين داخل فروع الإيواء في هذه الأزمة وشاكرًا لهم ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كل هذه الجهود التي تبذل لمواجهة هذا الفيروس الخطير وحماية جميع الفئات المشمولة برعاية الدولة.

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