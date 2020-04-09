الأحوال المدنية تدعو المواطنين للاستفادة من خدماتها المقدمة عن بُعد

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين والمواطنات، للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر».

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن المواطنين والمواطنات يمكنهم إنجاز عددٍ من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيًا عبر منصة «أبشر».

وأفاد «الجاسر»، بأن تلك الخدمات تشمل تسجيل المواليد بالتكامل مع وزارة الصحة، وطلب إصدار شهادة ميلاد، وسجل الأسرة، وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، بعد تسجيل عقد قرانه بوزارة العدل، وطلب إصدار سجل الأسرة للأمهات، بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وخدمة بياناتي، والتحقق من صلاحية الهوية، وخدمة تحسين، وغيرها من الخدمات، مبينًا أنه يتم إيصال جميع الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد من خلال البريد السعودي.

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