«حساب المواطن» يرد على سبب خفض قيمة الدعم للمستفيدين في دفعة أبريل

أوضح برنامج «حساب المواطن»، اليوم الخميس، كيفية حساب المبالغ الموجّهة للأسر المستفيدة من الدعم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، ردت «خدمة المستفيدين» بالبرنامج على سؤال يقول صاحبه: ليش نزل ناقص «المواطن»، أي لماذا تم تخفيض قيمة المبلغ للمستفيدين؟.

وعقب «حساب المواطن»، قائلًا: يصرف الدعم لرب الأسرة حسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله.

ولف الحساب، إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن للمستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط اضغط هنا

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وأفاد الحساب، بأنه تم إيداع الدفعة الـ29 للدعم المخصص لشهر أبريل، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.

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