بالصور.. ضبط «خلطات معسل ممنوعة» بموقع تديره عمالة مخالفة في مكة

ضبطت ‫بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة؛ بالتعاون مع الجهات الأمنية، موقعًا لبيع الدخان وعمل خلطات المعسل الممنوعة بمكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة؛ دون تراخيص نظامية أو استيفاء اشتراطات السلامة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم القبض على عمالة مخالفة حولت إحدى مغاسل السيارات في حي النوارية إلى محال بيع الدخان ومشتقاته، مشيرًا إلى إغلاق الموقع وتسليم العمالة لجهة الإختصاص؛ لاتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالِكه.

وأكد «المالكي»، استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات في بنطاق الأحياء السكنية؛ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مؤكدًا أن الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية، ضمن جهود الحد من تفشي فيروس كورونا، وتتخذ كل التدابير الوقائية، التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

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