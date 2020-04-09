بالصور.. اختتام برنامج تدريب شاغلي الوظائف التعليمية في حائل

اختتمت إدارة التدريب والابتعاث للبنين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل البرنامج التدريبي الخامس الذي عقد بعنوان (تنمية مهارات القرن الـ«21»)، ونفذه الدكتور محمد عايد الشمري عبر منصة التدريب عن بُعد. وتستهدف هذه البرامج جميع شاغلي الوظائف التعليمية لتدريبهم على تطوير بعض المهارات المطلوبة مثل الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات والتواصل والتعاون، وتوظيف عمليتي التعليم والتعلم للقرن الـ«21» من حيث أنواعها وتطبيقها عمليًّا بجميع الدروس والأنشطة؛ لمواكبة التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية وتحقيقًا لرؤية 2030م، ويأتي البرنامج ضمن خطة التدريب عن بُعد، بمتابعة المشرفين التربويين، بإدارة التدريب والابتعاث بمنطقة حائل. اقرأ أيضًا شاهد.. «التعليم الجامعي» يوضح كيفية احتساب نتيجة الطلبة.. حال ضعف الإنترنت

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