مصادر «عاجل» تنفي غلق فرع لشركة تجزئة القصيم بسبب اكتشاف إصابة بـ«كورونا»

نفت مصادر لـ«عاجل»، إغلاق فرع إحدى شركات التجزئة بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم؛ بسبب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت المصادر، أن الفرع تم إغلاقه، بسبب إجراءات التعقيم الاحترازي فقط وفق المعمول به بكل المحال التجارية في المملكة، ولا علاقة للغلق باكتشاف إصابات بفيروس كورونا، كما زعم مروجو الصور المتداولة اليوم الخميس.

وبينت المصادر، أن حالات إغلاق المحال التجارية المرتبطة بظهور إصابات بفيروس كورونا، ليس من اختصاص البلديات، بل هو اختصاص الجهات المختصة بالصحة.

وكانت النيابة العامة، حذَّرت في وقت سابق من المساس بالنظام العام عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، المسببة للهلع داخل المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية.

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وجددت النيابة العامة التأكيد، على استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، كون ذلك مطلبا وطنيا يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، داعية إلى عدم الاشتراك في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للمادة (1/6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فإن إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

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