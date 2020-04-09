«الصحة» مُشددة على ضرورة المباعدة الاجتماعية: نسب المخالطين لمصابي «كورونا» عالية

حذر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، مجددًا من استمرار التجمعات، لضمان فعالية الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، إن نسبة المخالطين (لحالات مصابة) في المجتمع عالية؛ فالمصاب الواحد أمامه عدد ليس محدود من المخالطين، مشددًا على أن المباعدة الاجتماعية والتقيد بالتزام المنازل والبعد عن التجمعات يعطي ثماره ويخفف الآثار السلبية المرتبطة بتزايد حالات الإصابة.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أكثر من 79 ألف متطوع، يرغبون في تقديم الخدمات الصحية والداعمة، تطوعًا لخدمة الوطن، عبر منصة التطوع الصحي، التي استقبلت المتطوعين في تخصصات مختلفة، بين صحية وداعمة، للإسهام في دعم ومساندة الكوادر الصحية العاملة في حال الاحتياج.

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