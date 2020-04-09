وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد "الثاني" بن عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة 17 شعبان في مكة المكرمة. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.



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