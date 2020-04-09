إهمال مقاول يحول طريقا مزدوجا لفردي لأكثر من 8 أشهر

تسبب مقاول في إغلاق طريق حيوي مزدوج يربط بين أكبر أحياء مدينة أبها "حي المنسك وحي الموظفين" وأبقى الحركة على مسار واحد لأكثر من 8 أشهر تقريبا، مما تسبب في ازدحام المركبات، خاصة في وقت الذروة، عند إشارة المرور الواقعة على طريق أبوهريرة بالمنسك دون تحرك يذكر لا من المقاول أو الأمانة.و يقول المواطن سليمان الأحمري، إن الطريق أغلق منذ قيام المخططات التجارية عن يمينه ويساره، وتم تحويل السير لطريق واحد، ونحن نعاني وقت الدوام الرسمي من تكدس السيارات والزحام، وذكر كل من محمد عسيري وسعيد عسيري، أن المقاول الذي أقفل الطريق لم يحرص على فتحه من جديد، رغم أن العمل القائم يمكن إنهاؤه بعيدا عن الشارع ولا يستدعي إقفاله هذه المدة الطويلة، وأن الطريق حيوي ويشهد حركة، ولكن استهتار المقاولين جعل الطريق مغلقا لشهور طويلة دون أي عمل في الموقع.

وقامت "دوت الخليج" بالتواصل مع المتحدث الرسمي لإمانة منطقة عسير لأكثر من مرة إلا أنه لم يرد على الاستفسارات المرسلة له والاتصالات المتكررة.