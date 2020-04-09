السعودية اليوم / فرق مكافحة نواقل الأمراض بالمدينة المنورة تقوم بعمليات رش لمنع انتشار البعوض



المدينة المنورة 16 شعبان 1441هـ الموافق 9 إبريل 2020م واس

قامت فرق مكافحة نواقل الأمراض التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ، اليوم بعمليات رش لعدد من المواقع في المدينة المنورة وذلك ضمن جدول أعمال غرفة طوارئ حمى الضنك .

وتأتي عمليات الرش للمواقع التي شملت العقوم الزراعية ومجاري تصريف المياه الراكدة والمستنقعات وأماكن تكاثر يرقات البعوض بمجرى سد عروة بالعيون ، كإجراء وقائي لمنع انتشار البعوض والحد من انتقال الأمراض لا سمح الله من الحيوان إلى الإنسان .

// انتهى //

19:54ت م

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