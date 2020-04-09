السعودية اليوم / بريطانيا : 881 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا



لندن 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 881 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

وبذلك يرتفع عدد ضحايا المرض في بريطانيا إلى 7978 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من ستين ألف حالة.

// انتهى //

19:42ت م

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لندن 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 881 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وبذلك يرتفع عدد ضحايا المرض في بريطانيا إلى 7978 شخصاً، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من ستين ألف حالة.// انتهى //19:42ت م0182

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