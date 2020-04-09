السعودية اليوم / وفاة ضابط عراقي نتيجة إصابته بفيروس كورونا



بغداد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي نتيجة إصابته بفيروس

وعبر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي في بيان صحفي اليوم عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجته في رحلة علاج في تركيا.

يذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

// انتهى //

19:41ت م

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بغداد 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأعلن اليوم عن وفاة ضابط برتبة عميد بالجيش العراقي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.وعبر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي في بيان صحفي اليوم عن تعازيه ومواساته لعائلة الضابط العميد محمد مهدي الحمداني الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا أثناء مرافقته زوجته في رحلة علاج في تركيا.يذكر أن هذا هو أول ضابط عراقي يعلن عن وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا.// انتهى //19:41ت م0181

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