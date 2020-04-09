السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر إلى 1666 حالة مؤكدة و 235 وفاة



الجزائر 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم ارتفاعاً في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وحسب بيان للوزارة، فقد سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الوفيات إلى 30 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن الإصابات الجديدة توزعت عبر 25 محافظة، علماً أن 20 محافظة لم تسجل أية حالة إصابة اليوم، و 15 محافظة سجلت ما بين حالة واحدة وحالتين.

وتوزعت الوفيات الجديدة والبالغ عددها 30، عبر 10 محافظات، والتي تم تشخيصها بين 31 مارس الماضي و9 أبريل الجاري.

من جهة أخرى، ارتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 347، منها 123 بمحافظة البليدة، و 96 بالجزائر العاصمة، فيما خضعت 1704 حالة للعلاج ببروتوكول كلوروكين.

// انتهى //

19:27ت م

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الجزائر 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم ارتفاعاً في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 94 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1666 ووفاة 235 حالة.وحسب بيان للوزارة، فقد سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الوفيات إلى 30 حالة.وأضاف المصدر ذاته أن الإصابات الجديدة توزعت عبر 25 محافظة، علماً أن 20 محافظة لم تسجل أية حالة إصابة اليوم، و 15 محافظة سجلت ما بين حالة واحدة وحالتين.وتوزعت الوفيات الجديدة والبالغ عددها 30، عبر 10 محافظات، والتي تم تشخيصها بين 31 مارس الماضي و9 أبريل الجاري.من جهة أخرى، ارتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء 347، منها 123 بمحافظة البليدة، و 96 بالجزائر العاصمة، فيما خضعت 1704 حالة للعلاج ببروتوكول كلوروكين.// انتهى //19:27ت م0173

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