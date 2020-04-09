السعودية اليوم / عدسة "واس" توثق الالتزام بمنع التجول في منطقة الباحة وسط جهود مكثفة لرجال الأمن



الباحة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

وثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات بمنطقة الباحة، لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول.

وشهدت الطرقات الرئيسة بالباحة مع بدء ساعة منع التجول من الساعة الثالثة عصراً التزاماً تاماً من المواطنين والمقيمين، في مشهد يدل على الوعي المجتمعي وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من

// انتهى //

19:26ت م

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الباحة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسوثقت عدسة "واس" خلال جولتها الميدانية الجهود المكثفة للقطاعات الأمنية من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات بمنطقة الباحة، لمتابعة تطبيق أفراد المجتمع لأمر منع التجول.وشهدت الطرقات الرئيسة بالباحة مع بدء ساعة منع التجول من الساعة الثالثة عصراً التزاماً تاماً من المواطنين والمقيمين، في مشهد يدل على الوعي المجتمعي وتجاوبهم وامتثالهم لأمر منع التجول، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد // انتهى //19:26ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.