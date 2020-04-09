السعودية اليوم / الصحة العالمية: على جميع الليبيين اتباع إرشادات النظافة الشخصية للوقاية من كورونا



طرابلس 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

طالبت منظمة الصحة العالمية جميع الليبيين بضرورة الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى المتعلقة بفيروس

وقالت المنظمة في بيان لها: أنه تم تسجيل 21 حالة مؤكدة من كوفيد 19 وتم تعافي ثماني حالات في ليبيا، كما شجعت المنظمة جميع الليبيين على الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا إلى 8 حالات.

// انتهى //

19:24ت م

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طرابلس 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسطالبت منظمة الصحة العالمية جميع الليبيين بضرورة الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى المتعلقة بفيروس كورونا ، حتى يتمكنوا من وقف تفشي المرض في البلاد.وقالت المنظمة في بيان لها: أنه تم تسجيل 21 حالة مؤكدة من كوفيد 19 وتم تعافي ثماني حالات في ليبيا، كما شجعت المنظمة جميع الليبيين على الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى”.وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن أمس الأربعاء، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس «كورونا» المستجد في ليبيا إلى 8 حالات.// انتهى //19:24ت م0171

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