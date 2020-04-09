السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى الآن



رام الله 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

أكدت الحكومة الفلسطينية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن 150 عينة ظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، وبذلك لم تسجل اليوم أي إصابات، والأرقام تبعث على الارتياح، لكننا لم ننته بعد من هذا الوباء.

وشدد على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة، والبقاء بالمنازل، لمحاربة هذا الوباء والانتصار عليه.

// انتهى //

19:22ت م

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رام الله 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأكدت الحكومة الفلسطينية عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس " كورونا " حتى الآن.وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن 150 عينة ظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، وبذلك لم تسجل اليوم أي إصابات، والأرقام تبعث على الارتياح، لكننا لم ننته بعد من هذا الوباء.وشدد على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة، والبقاء بالمنازل، لمحاربة هذا الوباء والانتصار عليه.// انتهى //19:22ت م0170

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