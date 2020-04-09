السعودية اليوم / الجهات الأمنية بتبوك تواصل تطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة



تبوك 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس

تواصل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمساندة رئاسة أمن الدولة بتبوك حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة لتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً, الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار

ورصدت عدسة "واس" خلال تجوّلها الميداني اليوم, خلو جميع الطرق الرئيسة وشوارع مدينة تبوك من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعر جميع أفراد المجتمع والوعي والمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

19:15ت م

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تبوك 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واستواصل الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمساندة رئاسة أمن الدولة بتبوك حضورها المكثف في الشوارع والطرق والتقاطعات والميادين العامة لتطبيق أمر منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً, الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.ورصدت عدسة "واس" خلال تجوّلها الميداني اليوم, خلو جميع الطرق الرئيسة وشوارع مدينة تبوك من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعر جميع أفراد المجتمع والوعي والمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //19:15ت م0168

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