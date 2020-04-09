السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية نيبال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية نيبال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 5:12 مساءً, 9 أبريل 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية السيد براديب جوالي.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال، استعراض آخر المستجدات حيال فايروس كورونا المستجد، وإجراءات البلدين الصديقين في التعامل مع تداعياته.

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