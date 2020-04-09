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ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن بحّارًا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت نُقل إلى وحدة العناية المركزة في جوام، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.
وأضافت البحرية في بيان نقلته "رويترز"، أن البحار كان في فترة عزل 14 يومًا، عندما نُقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية في جوام اليوم.
وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات 416، ارتفاعًا من 286 حالة أمس.فيروس كورونا الجديد
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 06:36 PM
الإصابات على متنها ارتفعت إلى 416نُقل أحد بحارة حاملة الطائرات تيودور روزفلت للعناية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا"
ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن بحّارًا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت نُقل إلى وحدة العناية المركزة في جوام، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.
وأضافت البحرية في بيان نقلته "رويترز"، أن البحار كان في فترة عزل 14 يومًا، عندما نُقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية في جوام اليوم.
وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات 416، ارتفاعًا من 286 حالة أمس.
، نُقل أحد بحارة حاملة الطائرات تيودور روزفلت للعناية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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