، نُقل أحد بحارة حاملة الطائرات تيودور روزفلت للعناية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات على متنها ارتفعت إلى 416

ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن بحّارًا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت نُقل إلى وحدة العناية المركزة في جوام، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وأضافت البحرية في بيان نقلته "رويترز"، أن البحار كان في فترة عزل 14 يومًا، عندما نُقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية في جوام اليوم.

وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات 416، ارتفاعًا من 286 حالة أمس.فيروس كورونا الجديد