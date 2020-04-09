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نُقل أحد بحارة حاملة الطائرات تيودور روزفلت للعناية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات على متنها ارتفعت إلى 416

ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن بحّارًا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت نُقل إلى وحدة العناية المركزة في جوام، بعد إصابته بفيروس الشهر الماضي.

وأضافت البحرية في بيان نقلته "رويترز"، أن البحار كان في فترة عزل 14 يومًا، عندما نُقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية في جوام اليوم.

وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات 416، ارتفاعًا من 286 حالة أمس.فيروس كورونا الجديد

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 06:36 PM

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الإصابات على متنها ارتفعت إلى 416

نُقل أحد بحارة حاملة الطائرات تيودور روزفلت للعناية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن بحّارًا من حاملة الطائرات تيودور روزفلت نُقل إلى وحدة العناية المركزة في جوام، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وأضافت البحرية في بيان نقلته "رويترز"، أن البحار كان في فترة عزل 14 يومًا، عندما نُقل إلى مستشفى البحرية الأمريكية في جوام اليوم.

وبلغ عدد حالات الإصابة على حاملة الطائرات 416، ارتفاعًا من 286 حالة أمس.

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، نُقل أحد بحارة حاملة الطائرات تيودور روزفلت للعناية المركزة بعد إصابته بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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