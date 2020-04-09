محمد بن مسعود - الدمام - وسط متابعة ميدانية من رجال الأمن ‏نفذ سكان محافظة الخرمة من المواطنين والمقيمين قرار منع التجول من الساعة 3 عصراً وحتى السادسة صباحاً وسط متابعة ميدانية من رجال الأمن.

ورصدت "الخليج 365" شوارع محافظة الخرمة أمس الأربعاء وقد بدأت المحلات والأسواق مغلقة والشوارع خالية من المارة، تنفيذاً من الجميع لقرار منع التجول من الساعة 3 عصراً، وذلك لأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا . فيروس كورونا الجديد منع التجول 09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 06:51 PM وسط متابعة ميدانية من رجال الأمن Advertisements بالفيديو.. التزام سكان "الخرمة" بقرار منع التجول من 3 عصراً بالفيديو.. التزام سكان "الخرمة" بقرار منع التجول من 3 عصراً ‏نفذ سكان محافظة الخرمة من المواطنين والمقيمين قرار منع التجول من الساعة 3 عصراً وحتى السادسة صباحاً وسط متابعة ميدانية من رجال الأمن.

ورصدت "الخليج 365" شوارع محافظة الخرمة أمس الأربعاء وقد بدأت المحلات والأسواق مغلقة والشوارع خالية من المارة، تنفيذاً من الجميع لقرار منع التجول من الساعة 3 عصراً، وذلك لأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا . الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. التزام سكان "الخرمة" بقرار منع التجول من 3 عصراً ،

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