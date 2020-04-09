145 ألف محاضرة عن بعد لـ59 ألف طالب بجامعة فيصل

قدمت جامعة الملك فيصل عبر منظومتها التعليمية عن بعد خلال شهر واحد، وعبر هيئتها التدريسية في كلياتها النظرية والتطبيقية نحو 112 ألف محاضرة تعليمية، و33 ألف محاضرة افتراضية، لـ59 ألف طالب وطالبة، وبمشاهدة إجمالية بلغت 158 ألف مشاهدة طلابية، وبدخول على الملفات بلغ أكثر من 17 مليون عملية، ودخول على التقييمات بلغ أكثر من 5.5 ملايين عملية، وعلى المناقشات بلغ أكثر من 2.6 مليون عملية. أكد مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن الجامعة شغلت ومن واقع خبرتها المتميزة منظومة التعليم عن بعد منذ تحولها إليها باحترافية عالية، مكنت طلابها وطالباتها من استمرارية تعلمهم بأفضل الممارسات التعليمية، مشيرا إلى التعاون الكبير لطلبة الجامعة، الذي عكس قدرة الجامعة على استيعاب مثل هذه الأزمات الطارئة.



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