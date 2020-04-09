وعي ساكني بقيق يبعد شبح الإصابات عن المحافظة



عزز الوعي العالي لسكان محافظة بقيق في بقائها ضمن المحافظات التي لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الفيروس في المنطقة الشرقية، وذلك باتباع أهالي المحافظة سياسة منع التجول والبقاء في المنازل، إضافة إلى الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية بمتابعة محافظ بقيق سعود المتحمي. أوضح رئيس بلدية بقيق المهندس فارس آل عريج أن اتباع المواطنين التعليمات واستمرار عمل البلدية بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى ومن ضمنها توزيع أجهزة التغليف الحراري لجميع محلات الخضار والفواكه والملاحم لضمان سلامة المواد الغذائية . تعقيم بين آل عريج أنه خلال اليومين الماضيين تم رش وتعقيم أكثر 1050 موقعا شملت جميع الطرق والشوارع وأرصفة المحلات التجارية والمباني السكنية والدوائر الحكومية والمدنية ومضامير المشاة والحدائق والمتنزهات العامة وواجهات المباني التجارية ومحطات الوقود ومحلات بيع أسطوانات الغاز والمحلات التجارية وأسواق الخضار والفواكه واللحوم ومسلخ البلدية وسوق الماشية والأنعام والصرافات الآلية والمحيط الخارجي لمنشآت المطاعم، إضافة إلى جميع حاويات النفايات أمام المنازل وحاويات الأسواق التجارية ويأتي ذلك ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية محافظة بقيق للسيطرة على فيروس كورونا «كوفيد19» والحد من مخاطر انتشاره بهدف ضمان حماية وسلامة كافة أفراد المجتمع للتصدي لانتشار الفيروس.

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