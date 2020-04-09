ارتفاع أسعار البصل والباعة يحملون المسؤولية لتجار الجملة



تفاوتت أسعار البصل في أسواق الخضار في محافظتي المزاحمية ومرات التابعتين لمنطقة الرياض الخميس لتتراوح بين 40 و45 ريالا للكيس الكبير، بعد ما كان سعره أقل من 28 ريالا قبل تفشي جائحة كورونا . رصدت جولة لـ«دوت الخليج» وفرة في مادة البصل، لكن مع زيادة كبيرة في أسعارها. أكد عدد من تجار وباعة الخضار بسوقي المحافظتين لـ"دوت الخليج" أن البصل الأحمر ارتفع إلى ٤٥ ريالا مقابل ٢٨ ريالا في المزاحمية، بينما سعره في مرات ٤٠ ريالا للكيس الكبير الذي يبلغ وزنه ١٥ كلج تقريبا. أشار تجار الخضار بالسوقين إلى أن سوق العزيزة (سوق الجملة بالرياض) هو الموزع لمعظم محافظات الرياض، وأن ارتفاع السعر يبدأ منه، حيث يتحكم التجار في السوق. طالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة التصدي لظاهرة ارتفاع أسعار البصل بسوق العزيزة بالرياض، ومتابعة فرق الرقابة من الجهات المعنية لارتفاع الأسعار.

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