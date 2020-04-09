ذوو الاحتياجات الخاصة بنجران يواصلون تعليمهم إلكترونيا

يواصل طلاب التربية الخاصة بمنطقة نجران تعليمهم من خلال الوسائل التعليمية التي أتاحتها وزارة التعليم لهم بعد قرار تعليق الدراسة في مدارس المملكة تزامنا مع جائحة فيروس كورونا . ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران إدارة التربية الخاصة بتذليل كافة الصعوبات وتسخير الجهود عبر المبادرتين اللتين أطلقهما بعنوان (نحن معكم) التي تستهدف طلاب التربية الخاصة، وهو فريق عمل تطوعي من المشرفين والمعلمين بإدارة التعليم بنجران متخصص للرد على استفسارات أولياء الأمور والطلاب ومساعدتهم لتلقي التعليم عن بُعد، ومبادرة (لن نتخلى عنكم كلنا مسؤول)، وتستهدف طالبات التربية الخاصة وتهدف إلى استمرارية تقديم الخدمات التعليمية والنفسية والأكاديمية وخدمات النطق والتخاطب للطالبات بالتعاون مع أولياء أمورهن. أبرز جوانب تنفيذ المبادرتين دورات تدريبية ورش عمل هاتف استشاري وإرشادي Advertisements لقاءات ومقاطع توعوية للأسر والطالبات تقديم الدروس حصر الطالبات المحتاجات لتوفير أجهزة تقنية تفعيل الشراكات مع الجهات الخدمية



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